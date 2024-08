Bistro, Paketshop und mehr: Wie Zusmarshausen sich den neuen Bahnhof vorstellt

Ein Bistro, ein Paketshop, ein Working-Space mit Glasfaseranbindung und eine Tourismusinformation. Und damit ist die Wunschliste noch nicht komplett, die Zusmarshausen für den Bahnhalt im Zusamtal geschrieben hat. Wie viele andere Städte und Dörfer hat die Marktgemeinde vor Kurzem all ihre Forderungen zum geplanten Bahnausbau Ulm - Augsburg in einer Stellungnahme formuliert.

Einig waren sich die Markträte darüber, dass der Bahnhof in Tieflage einen deutlichen Mehrwert für die ganze Region darstelle. Grundsätzlich werde mit dieser Vorzugsvariante ein hohes Maß an Schutz für die Menschen und den Naturhaushalt im Allgemeinen erreicht, hieß es. Deshalb begrüße der Marktrat die landesplanerische Entscheidung zugunsten der kombinierten Variante, die mit dem Korridor „Orange“ in Zusmarshausen einen Bahnhof in Tieflage ermöglicht.

Wie Zusmarshausen sich den Mobilitätsknotenpunkt vorstellt

Unbedingt erforderlich sei ein regionales, betriebliches Mobilitätsmanagement für Unternehmen und Schule in der Region für den Bahnhalt. Damit soll eine bedarfsgerechte Anbindung des geplanten Bahnhofs an den öffentlichen Nahverkehr auf der Straße erreicht werden. Auch eine Bahnhofsinfrastruktur mit Parkplätzen für Autos und Platz zum Abstellen von Fahrrädern müsse eingeplant werden. Außerdem fordert Zusmarshausen neben einer Radwegeanbindung verschiedene Ladesäulen rund um den Bahnhof. All das müsse bereits jetzt planerisch entwickelt werden, damit ein Mobilitätsknotenpunkt entstehen kann.

Schallschutz ist auch in Zusmarshausen ein Thema

Einigkeit herrschte im Marktrat auch darüber, dass bei der Umsetzung unbedingt auf einen effektiven und ausreichenden Schutz der direkten Anlieger und der betroffenen Ortsteile geachtet werden soll. Besonders wichtig ist der Marktgemeinde ein wirksamer Schallschutz, um die Betroffenen nicht noch mehr zu belasten als es durch den Autobahnausbau schon geschehen ist. Wichtig wäre eine Gesamtbetrachtung der Immissionen von Autobahn und Bahnstrecke, wie Adelsried sie bereits gefordert hat. Nachdem die neuen Bahngleise für Hochgeschwindigkeitszüge und Güterverkehr das Wegenetz der Landwirtschaft zerschneidet, will Zusmarshausen außerdem sichergestellt haben, dass der Zugang zu den Feldern gesichert bleibt.

Die Forderungen aus Zusmarshausen seien größtenteils in die Resolution des Kreistags eingeflossen und wurden bereits mit anderen Forderungen beschlossen, heißt es aus dem Rathaus in Zusmarshausen. Bürgermeister Bernhard Uhl versprach, bei den künftigen Planungen der Bahn genau darauf zu achten, dass die Forderungen des Marktes soweit wie möglich umgesetzt werden. (AZ)