Der neue Trinkwasserbrunnen könnte für die Meitinger teuer werden

Die Suche nach einem neuen Trinkwasserbrunnenstandort beschäftigt den Zweckverband zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe (WZV) schon länger und war auch in der jüngsten WZV-Sitzung ein Thema – jedoch diesmal mit einer bisher unausgesprochenen Facette. Bis dato äußerten sich vor allem die Vertreter der Gemeinde Ellgau kritisch mit Blick auf die Standortwahl, denn der neue Brunnen wird – Stand heute – auf Ellgauer Flur errichtet werden. In der WZV-Sitzung ergriff Meitingens Bürgermeister Michael Higl als Verbandsmitglied das Wort und richtete einige Fragen an die Referenten. Den am Ende könnte die Entscheidung Folgen für die Meitinger haben.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ellgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trinkwasserbrunnen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis