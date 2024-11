Zwei Raubüberfälle: Tatorte waren eine Tankstelle in Dinkelscherben und ein Wettbüro in Gersthofen

Gleich zwei Raubüberfälle wurden am Donnerstagabend im Landkreis Augsburg verübt. Der erste Tatort war in Dinkelscherben eine Tankstelle in der Marktstraße, der zweite ein Wettbüro in der Augsburger Straße in Gersthofen. Die Täterbeschreibungen der Polizei unterscheiden sich jedoch.

Laut Polizeipräsidium Schwaben betrat am Donnerstag gegen 19.40 Uhr ein vermummter Mann die Tankstelle in Dinkelscherben. Er bedrohte die Angestellte offenbar mit einem Messer und forderte dabei Geld. Der Mann flüchtete schließlich mit mehreren hundert Euro, die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die alarmierte Polizei konnte trotz einer umfangreichen Fahndung mit zahlreichen Streifen keinen Verdächtigen im Umkreis feststellen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, weißer Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Sturmhaube.

Ebenfalls ein vermummter Mann bedrohte dann gegen 22.30 Uhr eine Angestellte in einem Wettbüro in der Augsburger Straße in Gersthofen. Laut Polizei hatte er scheinbar eine Schusswaffe und forderte Geld. Der Mann flüchtete schließlich mit mehreren tausend Euro. Die Mitarbeiterin des Wettbüros blieb unverletzt. Auch hier blieb eine Fahndung der Polizei bislang erfolglos.

Keine Sturmhaube, sondern eine weiße Gesichtsmaske

Der Täter im Wettbüro wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover bzw. Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Er trug eine weiße Gesichtsmaske. In beiden Fällen bittet die Kripo Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-3821 zu melden. Dabei sind auch verdächtige Wahrnehmungen vor oder nach der Tat wichtig. (dav)