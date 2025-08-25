EHC Königsbrunn komplettiert Kader mit Hochkarätern

Kurz vor dem ersten Eistraining kann der EHC Königsbrunn zwei höherklassige Neuzugänge vermelden. Ab sofort werden David Kaiser und Tobias Baader den Kader der Brunnenstädter verstärken. Beide spielten in der letzten Saison noch beim Altmeister EV Füssen in der Oberliga Süd, ein glücklicher Umstand führt sie nun zum EHC, weiß Team-Manager Sven Rampf zu berichten: „Sowohl David als auch Tobias fangen demnächst ein Studium an der Augsburger Uni an. Drei Jahre konnten die beiden Erfahrung in der semiprofessionellen Oberliga sammeln. Als ich davon erfahren hatte, habe ich meine Fühler Richtung Füssen ausgestreckt. Durch Georg Holzmann und Bobby Baader kam dann der Kontakt zustande. Ich habe von beiden Spielern einen sehr guten Eindruck, sie sind unglaublich kampfstark, grundsolide und körperlich präsent.“

EHC-Neuzugang Kaiser war Stammspieler in Füssen

Der 22-jährige David Kaiser durchlief als Eigengewächs den Nachwuchs des EV Füssen und gab 2021 sein Debut in der ersten Mannschaft. Dort dufte er erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln und wurde als Förderlizenzspieler an die EA Schongau verliehen, wo er 23 Spiele absolvierte und erste Bayernliga-Luft schnupperte. Der Rechtsverteidiger avancierte zuletzt als feste Größe in Füssen und will sich nun neben dem Studium beim EHC Königsbrunn beweisen.

Auch Tobias Baader spielte in der letzten Saison als Verteidiger für seinen Heimatverein, er ist aber offensivstark und könnte in Königsbrunn auch im Angriff eingesetzt werden. Der 23-jährige Abwehrrecke erlernte sein Handwerk von klein auf in seiner Geburtsstadt Füssen, spielte ab 2020 in der Kaufbeurer DNL-Mannschaft und sammelte zeitgleich als Förderlizenz-Spieler in der ersten Mannschaft des EV Füssen wichtige Eiszeit. 2022 wechselte er endgültig in den Seniorenbereich und absolvierte für Füssen weit über 100 Spiele in der Oberliga Süd. Neben der Erfahrung zählen aber auch charakterliche Eigenschaften zu den Dingen, die für eine funktionierende Mannschaft wichtig sind, Sven Rampf hält große Stücke auf die Neuzugänge:

EHC Königsbrunn schließt Kaderplanung ab

„Meine ersten Eindrücke waren sehr positiv, wir freuen uns auf zwei tolle Spieler, die nun zu uns kommen. Beide haben ihr Handwerk in der Kaderschmiede des EV Füssen erlernt und sind auch gute Teamplayer, das sollte also passen.“

Mit der Verpflichtung der beiden Spieler schließt der EHC seine Kaderplanung zunächst ab. Einen dritten Kontingentspieler, auf den sich die meisten Vereine in der Liga zwischenzeitlich geeinigt hatten, will der Verein aber vorerst nicht verpflichten. Vorstand Tim Bertele sieht den EHC auch so gut gerüstet für kommende Aufgaben in einer immer stärker werdenden Bayernliga: „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mannschaft mit guten deutschen Spielern trotz Import-Flut in der Liga konkurrenzfähig ist. Daher ist die Verpflichtung eines dritten Kontingentspielers aktuell kein Thema für uns. Saisonziel ist zunächst die direkte Qualifikation für die Play-offs und das Halbfinale. Danach sehen wir weiter.“ (AZ)