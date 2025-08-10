Sturz mit Roller: Zwei junge Frauen verletzt

Eine 28-jährige Rollerfahrerin und ihr zwei Jahre jüngere Sozia wurden bei einem Unfall am frühen Samstagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße von Ustersbach nach Dinkelscherben verletzt.

Mit dem Kleinkraftrad in den Grünstreifen geraten

Laut Polizei geriet der Roller in einer Linkskurve in den Grünstreifen. Beim Sturz wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. (AZ)