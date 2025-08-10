Icon Menü
Zwei junge Frauen bei Rollerunfall verletzt: Rettungsdienst im Einsatz!

Dinkelscherben

Sturz mit Roller: Zwei junge Frauen verletzt

KRE: pol, Rollerfahrerin verletzt sich
Von Maximilian Czysz
    Eine 28- und eine 26-jährige Frau wurden bei einem Unfall zwischen Ustersbach und Dinkelscherben verletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa

    Eine 28-jährige Rollerfahrerin und ihr zwei Jahre jüngere Sozia wurden bei einem Unfall am frühen Samstagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße von Ustersbach nach Dinkelscherben verletzt.

    Mit dem Kleinkraftrad in den Grünstreifen geraten

    Laut Polizei geriet der Roller in einer Linkskurve in den Grünstreifen. Beim Sturz wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. (AZ)

