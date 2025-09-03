Die kleine Zoey aus Gersthofen hat gleich zwei Ur-Ur-Großmütter

Es ist nicht möglich, die genaue Anzahl der Ur-Ur-Omas in Deutschland zu bestimmen, da dies eine individuelle familiengeschichtliche Frage ist, und keine demografische Statistik zugrunde liegt. Es ist jedoch gewiss nicht alltäglich, was die Geburt der kleinen Zoey Theresia ausgelöst hat. Als das kleine Mädchen am 26. Juli um 5.36 Uhr geboren wurde, hat es gleich zwei Seniorinnen zu Ur-Ur-Omas gemacht.
Gersthofen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden