Zwei Ur-Ur-Großmütter für die kleine Zoey aus Gersthofen

Gersthofen

Die kleine Zoey aus Gersthofen hat gleich zwei Ur-Ur-Großmütter

Am 95. Geburtstag erfuhr Agnes Olbert ein süßes Geheimnis. In drei Gersthofer Familien freut man sich über Nachwuchs, der zwei Frauen zur Ur-Ur-Oma gemacht hat.
Von Oliver Reiser
    Gleich zwei Ur-Ur-Großmütter hat die kleine Zoey Theresa, die hier auf dem Arm ihrer Mutter Lisa-Marie Janik schlummert: Agnes Olbert (links) und Marianne Hochhäusl (rechts). Auf dem Bild mit fünf Generationen freuen sich auch Ur-Oma Eveline Hochhäusl und Oma Tanja Janik mit.
    Gleich zwei Ur-Ur-Großmütter hat die kleine Zoey Theresa, die hier auf dem Arm ihrer Mutter Lisa-Marie Janik schlummert: Agnes Olbert (links) und Marianne Hochhäusl (rechts). Auf dem Bild mit fünf Generationen freuen sich auch Ur-Oma Eveline Hochhäusl und Oma Tanja Janik mit. Foto: Marcus Merk

    Es ist nicht möglich, die genaue Anzahl der Ur-Ur-Omas in Deutschland zu bestimmen, da dies eine individuelle familiengeschichtliche Frage ist, und keine demografische Statistik zugrunde liegt. Es ist jedoch gewiss nicht alltäglich, was die Geburt der kleinen Zoey Theresia ausgelöst hat. Als das kleine Mädchen am 26. Juli um 5.36 Uhr geboren wurde, hat es gleich zwei Seniorinnen zu Ur-Ur-Omas gemacht.

