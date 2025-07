Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten

Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten: Am Donnerstag um 6.15 Uhr parkte ein 61-Jähriger seinen Ford in Fischach in der Augsburger Straße. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, fand er diesen am linken Heck beschädigt vor. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der zweite Vorfall hat sich in Zusmarshausen ereignet: Am Donnerstag parkte gegen 13 Uhr ein 32-Jähriger seinen Opel in der Wertinger Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes. Gegen 14 Uhr fiel dem Mann dann ein Schaden hinten rechts am Auto auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (kar)

