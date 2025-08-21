Im Stadtberger Markt gibt es im ehemaligen Depot einen neuen Mieter

Für die Räume des ehemaligen Dekorationshauses Depot im Stadtberger Markt in der Daimlerstraße ist ein neuer Mieter gefunden: Der nach eigenen Angaben größte Non-Food-Discounter in Europa,Tedi, eröffnet dort eine weitere Filiale am Freitag, 29. August. Nur wenige Meter weiter gibt es bereits ein Geschäft der Kette. Das soll auch erhalten bleiben, so eine Sprecherin des Unternehmens. „Zwei benachbarte Filialen sind bei Tedi nicht ungewöhnlich, da wir unsere Standorte gezielt an den Bedürfnissen unserer Kundschaft ausrichten“, so die Sprecherin. Der Unterschied: Die neue Filiale ist rund 300 Quadratmeter größer als der bestehende Laden. Als weiteren Vorteil für den neuen Standort nennt das Unternehmen die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Depot musste seine Filialnetz nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten verkleinern

Depot hatte das Geschäft im Frühjahr aufgegeben. Die Kette, in der die Kundinnen und Kunden Wohn-Accessoires, Tischwäsche, Geschirr und kleinere Einrichtungsgegenstände kaufen konnten, war im Sommer 2024 in wirtschaftliche Schieflage geraten und hatte sein Filialnetz von zuvor 530 auf etwa die Hälfte reduziert. Neben Stadtbergen schlossen auch Läden in Augsburg.

Zur Eröffnung gibt es besondere Angebote

In Stadtbergen zumindest hat der Leerstand nun ein Ende. Tedi möchte in dem Geschäft rund 5000 der insgesamt 16.000 Artikel für je einen Euro oder günstiger anbieten. Das Sortiment reicht von Partyartikeln über Geschenkartikel- und Geschenkverpackungen sowie von Haushalts- und Schreibwaren bis zu Bastel- und Dekoartikeln. Am Eröffnungstag sind besondere Angebote sowie Aktionen rund um die Eröffnung geplant.