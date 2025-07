Feuerwehrmänner aus Neumünster zeigen beeindruckende Leistungen

Wie die zwölf Apostel standen sie da, jene zwölf Feuerwehrmänner, die bei der Freiwilligen Feuerwehr Leistungsprüfungen abgelegt hatten. Die Schiedsrichter Thomas Soukup und Jasmin Hermann sowie Kreisbrandmeister Johannes Greger waren begeistert von der Leistung der Prüflinge. Sie waren allesamt gut vorbereitet und unterstrichen ihr Können bei der Prüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ auf beeindruckende Weise.

Thorsten Keppler schaffte das Leistungsabzeichen in Bronze. Philipp Kirchberger, Sebastian Leopold und Maximilian Rau erreichten es in Gold; Lukas Finkel, Benjamin Heinle und Ulrich Heinle in Gold-blau, Simon Heinle, Matthias Kretzler und Roland Wermund in Gold-grün, Jürgen Steppe und Alexander Krones in Gold-Rot.

Der Bürgermeister ist begeistert

Bürgermeister Florian Mair, der als Augenzeuge dabei war, reagierte begeistert und sagte: „Es freut mich, dass das kleine Dorf Neumünster eine so schlagkräftige Feuerwehrtruppe vorweisen kann. Hier spürt man Kameradschaft und Teamgeist.“

Vorsitzender Matthias Kretzler und Kommandant Roland Wermund bedankten sich bei den Teilnehmern für die Zeit, die sie für das ehrenamtliche Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr aufbringen und für ihre Einsatzbereitschaft. Benedikt Kretzler

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!