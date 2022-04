Schnee in Augsburg: Der Verkehr läuft am Samstag

Der Winter gibt ein Gastspiel. Die städtischen Räum- und Streufahrzeuge sind im Einsatz. In den Parks ist es winterlich idyllisch.

Der Winter gibt noch mal ein Gastspiel in Augsburg. Der für die Nacht auf Samstag angekündigte Schnee ist gekommen. Es kam zwar zu einigen Verkehrsbehinderungen, doch großteils läuft der Verkehr flüssig. Stand Samstagmorgen sind im Stadtgebiet Augsburg die Hauptstraßen gut zu befahren. In einzelnen Seitenstraßen, die nicht geräumt sind, mag es zu kleinen Rutschpartien kommen.

Der Winterdienst rückte am Samstag in Augsburg aus. Foto: Michael Hörmann

Ein Sprecher der Polizei sagte am Samstag gegen 8.30 Uhr: "Die Lage im Stadtgebiet Augsburg ist ruhig." In den Stunden zuvor musste die Autobahn allerdings zweimal komplett gesperrt werden. Bei den kleineren Unfällen gab es keine Verletzte.

Der Winterdienst der Stadt Augsburg rückt aus

Die Stadt Augsburg war auf den Schnee vorbereitet. Die städtischen Räum- und Streufahrzeuge rückten wie geplant aus. Auch die Geh- und Radwege entlang der Hauptstraßen waren in den Morgenstunden bereits vom Schnee befreit. Für den Tag sind weitere Schneeschauer angekündigt. Lange liegen blieben dürfte der Schnee jedoch nicht. Dass es im April schneit, ist eher die Ausnahme. Parkanlagen wirkten am frühen Morgen idyllisch.

Wenige Zentimeter Schnee sind zunächst liegen geblieben. Foto: Michael Hörmann

Der Schneefall wird wohl den Verkehr in Augsburg am Samstag nicht groß beeinträchtigen. Mit Verkehrsbehinderungen ist jedoch aus anderen Gründen zu rechnen. Gegen 13 Uhr startet am Messegelände eine Protestfahrt von Spediteuren und Transportunternehmern. Sie wenden sich gegen die hohen Sprit- und Energiepreise. Die Fahrt führt durch die Innenstadt.

Am Abend demonstrieren die Gegner der Corona-Politik

Um 17 Uhr beginnt ebenfalls in der Innenstadt eine Demonstration von Gegnern der Corona-Politik. Sie sind wie in den zurückliegenden Wochen zu Fuß unterwegs. Start ist in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zwei Stunden wird die Veranstaltung dauern. Es kommt zu Einschränkungen im Nahverkehr.