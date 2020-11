12.11.2020

100 Kilo Marihuana: Polizei schlägt in Friedberg zu

Plus Ein Lkw-Fahrer hatte 100 Kilo Marihuana an Bord, als er auf einen Parkplatz in Friedberg fuhr. Dort hielten sich Fahnder der Augsburger Kripo versteckt.

Von Peter Richter

Januar 2019 auf einem großen Parkplatz in Friedberg: In der Nacht ist ein Sattelzug mit Frankfurter Kennzeichen eingetroffen. Sein Fahrer hat sich in der Koje schlafen gelegt. Er ahnt nicht, dass viele Augen auf ihn und sein Fahrzeug gerichtet sind. Drogenfahnder der Augsburger Kripo halten sich rings um den Parkplatz versteckt. Nach dem Hinweis eines V-Mannes hatten sie in Friedberg mehrere Telefone abgehört. Die Fahnder wissen, dass eine größere Lieferung Marihuana angekündigt ist.

Das Landgericht hat jetzt den Fahrer wegen des Handels von 100 Kilo der Droge - im Straßenverkauf mehr als eine Million Euro wert - verurteilt. Der 40-Jahre alte Kroate muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Zu leugnen gab es für ihn wenig. Die Polizei hat ihn gefilmt, wie er auf dem Parkplatz Drogen einem Käufer übergibt.

So lief die Drogenübergabe auf dem Parkplatz in Friedberg ab

Gegen sechs Uhr fährt an dem Morgen ein junger Friedberger auf den Parkplatz, der ansonsten menschenleer ist. Der Mann steigt aus, umkreist den Lkw, fährt wieder weg. Drei Stunden später sehen die Fahnder denselben Mann, wie er zu Fuß zum Parkplatz kommt, auf den Lkw zugeht, sein Fahrer aussteigt. Dieser übergibt ihm zwei Taschen und bekommt im Gegenzug einen grünen Beutel ausgehändigt. Die auf der Lauer liegenden Polizisten haben genug gesehen. Sie stürmen auf den Parkplatz, nehmen beide Männer fest. In den Taschen liegen 15 Kilo Marihuana, der Kaufpreis liegt im Beutel, 72.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen auch den Friedberger angeklagt. Sein Prozess soll in Kürze vor einer anderen Strafkammer beginnen.

Verabredet ist, dass der Fahrer von seinen Auftraggebern für die bundesweite Auslieferung der Droge 7000 Euro bekommen soll. Dies belegen Nachrichten auf seinem beschlagnahmten Handy. Das Marihuana im Lastzug war in Taschen verpackt, die auf Holzpaletten standen. Einige trugen Aufkleber mit Städtenamen wie Augsburg, München und Frankfurt, andere nicht. In Hohlräumen des Auflegers ist weiteres Marihuana versteckt.

Augsburger Ermittler wollen in Frankfurt den Firmenchef sprechen

Für Staatsanwalt Konstantin Huber ist der Angeklagte Teil einer "mafiösen" Organisation. Sein Sattelzug war auf eine "Ritter Transport GmbH" zugelassen war, die es nur zum Schein gibt. Als Augsburger Ermittler in Frankfurt den Firmenchef sprechen wollen, stehen sie vor einer Briefkastenfirma. Auf einem der vielen Briefkästen im Haus steht der Name der Spedition. Tage später ist das Namensschild entfernt. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellt, hat der Käufer, der den Lastzug bar bezahlte, falsche Personalien angegeben. Auch die hinterlassene Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind falsch. Die Fahnder aus Augsburg sind inzwischen überzeugt, dass die „Ritter-Transporte GmbH“ allein für den Zweck des internationalen Handels mit Betäubungsmitteln gegründet worden sei. Ihre Akteure sind spurlos verschwunden.

Der Angeklagte schwieg im Prozess, als er sagen sollte, wer seine Auftraggeber waren. Er fürchte sich vor ihrer Rache, wie er mithilfe einer Dolmetscherin ausführte. Er habe sich auf den Drogentransport eingelassen, weil er Schulden habe und Gläubiger in seiner Heimat ihn unter Druck gesetzt hätten. Der Lkw-Fahrer war wenige Wochen vor seiner Festnahme in Darmstadt von der Polizei ohne gültigen Führerschein angetroffen worden: Auch hatte er, wie eine Blutprobe ergab, Drogen konsumiert. „Nicht besonders professionell“, meinte sein Verteidiger Armin Ziegler. Aus Sicht des Anwalts ist sein Mandant reichlich naiv in die Sache reingerutscht. Ein Krimineller verhalte sich anders, sah er den Staatsanwalt widerlegt.

Lkw geht in Besitz der Justizkasse über und wird versteigert

Die Richter der 14. Strafkammer sprachen den zu zehn Jahre Haft verteilten Lkw-Fahrer nur in einem von zwei Anklagepunkten schuldig. Vom Vorwurf, das Marihuana aus Spanien über Frankreich nach Deutschland transportiert zu haben, wurde der Angeklagte freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen. „Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass es so gewesen ist“, wie Vorsitzende Richterin Silke Knigge betonte. Denn nicht auszuschließen ist, dass am Steuer des Lastzugs, der laut Tankbelegen tatsächlich aus Spanien kam, ein anderer Fahrer gesessen hat.

Auch müssen dem Angeklagten beschlagnahmte 22.600 Euro, die im Führerhaus des Lkw lagen, zurückgegeben werden. Es könnten Einnahmen aus einem Drogengeschäft sein, nur beweisen lässt es sich nicht. Anders verhält es sich mit dem beschlagnahmten Lastzug. Da sein Käufer sich aus verständlichen Gründen nicht gemeldet hat, geht er in den Besitz der Justizkasse über und wird versteigert.

