100 FCA-Fans ergattern Überraschungsgeschenk bei Eröffnung des Fanshops

Mehr als 100 FCA-Fans sind am Samstagmorgen vor dem neuen Fanshop in der Maximilianstraße Schlange gestanden. Seit 8 Uhr waren die ersten Fußballbegeisterten vor Ort, um 10 Uhr eröffnete schließlich der 300 Quadratmeter große Laden. Die ersten 100 Fans erhielten ein Geschenk – ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Im Herzen unserer Stadt“. Eine Anspielung darauf, dass der FC Augsburg mit seinem neuen Fanshop seinen Fans wieder näher sein will. Der siebte Besucher durfte sich über ein Trikot von Yusuf Kabadayi freuen. Der FCA plant den ganzen Samstag über Aktionen, ab 15 Uhr wird Kapitän Jeffrey Gouweleeuw eine Autogrammstunde geben. (klijo)

