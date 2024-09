Schnapszahl: Seit 111 Jahren gehört Lechhausen zu Augsburg

Die Lechhauser sagen gerne, dass sie etwas Besonderes sind. Wenn bald die Kirchweih ansteht, müssen diesmal nicht nur Bier und Wasser fließen, angebracht wäre auch ein Schnaps. Denn es gibt in diesem Jahr eine Schnapszahl zu feiern: die 111. Im Jahr 1913 wurde die damalige Stadt Lechhausen eingemeindet. Sie verließ das einst oberbayerische Bezirksamt Friedberg und wurde schwäbisch - nicht ganz freiwillig, versteht sich: Lechhausen wurde von der Stadt Augsburg eingemeindet.

Lechhausen: Die Textilindustrie brachte neue Bewohner

Eine Tafel an der Neuburger Straße erinnert an die geschichtlichen Bezüge. Verwiesen wird darauf auf den Weg zum Stadtrecht und zur Eingemeindung. Man mag es aus heutiger Sicht kaum glauben: Im frühen 19. Jahrhundert war Lechhausen lediglich ein kleines eigenständiges Dorf. Erst die voranschreitende Industrialisierung machte den Ort für neue Bewohner attraktiv. Die aufblühende Textilindustrie in Augsburg war Motor dieser Entwicklung.

Im Jahr 1855 war der Ort mit rund 3450 Einwohnern das größte bayerische Dorf. Nur 25 Jahre später hatte sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt. 1880 waren es knapp 7500 Einwohner. Das Stadtrecht erhielt Lechhausen am 1. Januar 1990 mit mittlerweile 14.200 Einwohnern.

Als für Lechhausen eine neue Zeitrechnung begann

Für die junge Stadt Lechhausen begann eine neue Zeitrechnung. Es mussten Schul- und Schlachthäuser errichtet und die Kanalisation verbessert werden. Geld war nicht genügend da. Es entstand die Idee, sich von Augsburg eingemeinden zu lassen. Der damalige Lechhauser Bürgermeister Karl Seider führte die Gespräche. Zum 1. Januar 1913 wurde Lechhausen in die schwäbische Regierungshauptstadt Augsburg eingegliedert. Die Größe von Lechhausen lässt sich daran bemessen, dass Augsburg im Jahr 1913 durch den Zuwachs im Osten die Fläche mehr als verdoppelte.

Heute ist Lechhausen ist nach der Innenstadt der bevölkerungsreichste Stadtteil Augsburgs. Rund 37.000 Personen leben im Stadtteil. Mittelpunkt von Lechhausen ist das Schlössle. In der Nähe der Autobahn gibt es große Industriegebiete.