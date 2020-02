vor 36 Min.

12.000 Starter: Der Firmenlauf war in Rekordzeit ausgebucht

Der Augsburger Firmenlauf ist weiter beliebt: Die Startplätze für die große Laufveranstaltung im Mai waren in Rekordzeit weg.

Der Augsburger Firmenlauf ist weiter extrem beliebt: Die Anmeldung für den 9. M-net Firmenlauf Augsburg war gerade einmal etwas mehr als zwei Stunden online – da hieß es bereits: ausverkauft. Alle 12.000 Startplätze für den Lauf am 14. Mai sind vergeben. Organisatorin Katja Mayer sagt: „Wir konnten beinahe im Sekundentakt mitverfolgen, wie die Startplätze gebucht wurden. Schon nach vier Minuten waren 10.000 Läufer gemeldet.“ Nach 127 Minuten war der Firmenlauf ausgebucht.

Der Firmenlauf begann mit 3000 Startern

Ganz unerwartet kam die große Nachfrage nicht für das Team der km Sport-Agentur von Katja Mayer: Schon 2019 war der Lauf 29 Stunden nach Anmeldestart ausgebucht. „Aber was heute hier los war, hat uns dann doch nochmals überrascht“, sagt Katja Mayer Damit setzt sich der Trend weiter fort: Bereits der erste Firmenlauf im Jahr 2011 war ausverkauft – damals waren es nur 3000 Teilnehmer. Seitdem sind Beliebtheit und Teilnehmerzahlen gleichermaßen kontinuierlich gestiegen. Seit Jahren schon ist der M-net Firmenlauf die größte Breitensportveranstaltung in Schwaben, heißt es in einer Pressemitteilung.

185 Bilder Die schönsten Bilder vom Augsburger Firmenlauf 2019 Bild: Peter Fastl, Andreas Lode, Ruth Plössel und Elena Winterhalter

Augsburger Firmenlauf über 6,3 Kilometer

Der M-net Firmenlauf Augsburg findet seit 2011 jährlich statt. Auf dem 6,3 Kilometer langen, flachen und autofreien Rundkurs treten Läufer und Walker in Betriebsteams an. Dabei steht geht es zwar auch um die sportliche Leistung, aber nicht in erster Linie: Im Fokus steht das Miteinander. Dazu kommen die Fans, die ihre Teams anfeuern. Mit zum Lauf gehört die Party im Ziel mit Open-Air-Konzert für alle. Und auch der gute Zweck: Schon von Anfang an spenden die Veranstalter zwei Euro je Teilnehmer an soziale Projekte im Raum Augsburg.

