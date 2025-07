Rund 120.000 Gäste: Augsburger Sommernächte 2025 knacken Besucherrekord

Mit einem neuen Besucherrekord sind die Augsburger Sommernächte 2025 zu Ende gegangen. Rund 120.000 Gäste aus Stadt und Region haben drei Tage lang friedlich in der Augsburger City gefeiert. Die Veranstalter von Augsburg Marketing ziehen dementsprechend eine positive Bilanz. „Die diesjährigen Sommernächte sind der beste Beweis dafür, wie lebendig und attraktiv Augsburg sein kann, wenn an einem Strang gezogen wird“, sagt der Leiter von Augsburg Marketing, Ekkehard Schmölz.

Die Sommernächte waren auch logistisch eine große Leistung, so Schmölz. Mehr als 200 Einsatzkräfte für Sicherheit und Ordnung sowie über 100 medizinische Helferinnen und Helfer leisteten ihren Beitrag dazu, dass die Besucher der Augsburger Sommernächte unbeschwert und sicher feiern konnten.

Icon Galerie 89 Bilder Auch am dritten Tag herrscht bei den Sommernächten 2025 in der Augsburger Innenstadt nochmals pure Feierstimmung. Wir haben die Gäste im Bild festgehalten.

Besucherrekord: 120.000 Menschen strömen zu den Augsburger Sommernächten 2025

„Es macht mich stolz zu sehen, wie viele Menschen mit Engagement und Herzblut an diesem Projekt mitgewirkt haben“, sagte Heinz Stinglwagner, Citymanager bei Augsburg Marketing. „Die professionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten hat die Augsburger Sommernächte zu einem Ereignis gemacht, das wir gemeinsam gestaltet und gefeiert haben. Ein großes Dankeschön auch an die Kolleginnen und Kollegen der aws, die die Stadt in den frühen Morgenstunden herausputzen und sie sauber wieder übergeben.“