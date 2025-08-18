13.000 Euro für Bildung und Chancengleichheit: Wohnbaugruppe unterstützt Drei-Auen-Grundschule

Mit einer jährlichen Förderung von 13.000 Euro sichert die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) auch 2025 die Hausaufgabenbetreuung an der Drei-Auen-Grundschule in Oberhausen. Das kommunale Wohnungsunternehmen setzt damit zum sechsten Mal in Folge ein klares Zeichen für Chancengleichheit und unterstützt Kinder gezielt beim Lernen, so die WBG.

Von dem Angebot profitieren aktuell 13 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 2 bis 4. Sie erhalten Unterstützung bei der Bearbeitung ihrer Hausaufgaben sowie Anleitungen zum eigenständigen Lernen. „Durch die Hausaufgabenbetreuung können wir Kinder, die etwa Schwierigkeiten mit der Sprache oder beim Lernen haben, gezielt fördern“, sagt Schulleiterin Karin Große. Die Spende deckt vor allem die Personalkosten und ermöglicht eine verlässliche Begleitung.

Das Projekt besteht seit 2019 und bietet seither eine wichtige Ergänzung zum Schulalltag. Oberbürgermeisterin Eva Weber, zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnbaugruppe, betont: „Wenn wir Kindern frühzeitig Zugang zu Förderung ermöglichen, stärken wir nicht nur ihre individuellen Chancen, sondern auch den Zusammenhalt in unserer Stadt. Teilhabe und Inklusion sind zentrale Werte, die wir gemeinsam mit starken Partnern wie der Wohnbaugruppe leben.“