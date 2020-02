13 Jahre altes Mädchen wird seit einem Monat vermisst

vor 10 Min.

Die Polizei in Augsburg sucht nach der 13-jährigen Elijona Binakaj.

In einem Vermisstenfall bittet die Polizei in Augsburg nun die Bevölkerung um Mithilfe: Die 13-jährige Elijona Binakaj wird bereits seit dem 9. Januar vermisst. Zuvor gab es nach Angaben der Polizei "Meinungsverschiedenheiten über den von ihr gewünschten Aufenthaltsort". Das Mädchen war dann in Augsburg unterwegs, kam danach aber nicht mehr wie vereinbart zurück. Genauere Details nennt die Polizei nicht.

Augsburg: Mädchen seit einem Monat vermisst

Möglicherweise, so die Beamten, "könnte sich Elijona bei nicht näher bezeichneten Bekannten aufhalten". Darauf gebe es Hinweise, die sich aber nicht bestätigen ließen. Da die 13-Jährige bisher nicht zu den Sorgeberechtigten zurückkehrte, werde nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Elijona hat laut Polizei Bezugsorte im Stadtgebiet und im Landkreis Augsburg sowie im Landkreis Aichach-Friedberg, aber auch Verbindungen nach Baden-Württemberg in den AlbDonau-Kreis.

Polizei Ausburg startet Vermisstensuche

Die 13-Jährige ist 165 cm groß, hat lange, braune Haare und eine normale Figur. Das Bild, mit dem die Polizei nach ihr sucht ist etwa ein Jahr alt. Zeugen, Bekannte der Vermissten, welche ihren aktuellen Aufenthaltsort kennen, sowie die Vermisste selbst, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

