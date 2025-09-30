13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt: E-Bike-Fahrer flüchtet

Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern ist am Montagmittag im Bärenkeller ein 13-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei begang ein E-Bike-Fahrer Unfallflucht.

Der Jugendliche war gegen 13 Uhr im Wildtraubenweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit dem Georg-Mayr-Weg kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit dem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer, der offenbar in der Wildtraubenweg einbog. Der 13-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der bislang Unbekannte entfernte sich schließlich, ohne sich um den Unfall zu kümmern, berichtet die Polizei. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die polizeiliche Beschreibung des bislang unbekannte E-Bike-Fahrers: Männlich, etwa 50 Jahre alt, kurze Haare. Er war unterwegs mit einem grauen E-Bike der Marke „KTM“.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2510 entgegen genommen. (ina)