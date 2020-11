vor 14 Min.

14 neue Corona-Fälle im Augsburger Hospitalstift

In immer mehr Pflegeeinrichtungen in Augsburg gibt es inzwischen Corona-Fälle.

Plus In immer mehr Senioreneinrichtungen gibt es Covid-19-Erkrankungen. Für einige Schulklassen und Kitas gelten neue Quarantäneregeln.

Von Nicole Prestle

Die Corona-Lage im Augsburger Hospitalstift spitzt sich zu. Wie das Haus am Wochenende mitteilte, wurden – Stand Freitagnacht – bei Kontrollen weitere 14 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Auch ein weiterer Mitarbeiter wurde ermittelt, der das Virus, ebenso wie die Senioren, bislang ohne Krankheitssymptome in sich trägt. Die Pflegeeinrichtung stellt damit inzwischen sechs Fälle bei den Mitarbeitern und 21 Fälle bei den Bewohnerinnen und Bewohnern fest. Insgesamt meldete die Stadt am Samstag 160 neue Covid-19-Infektionen. Der Inzidenzwert liegt bei 259,4. Bei immer mehr bestätigten Fällen ist unbekannt, wo sich die Erkrankten angesteckt haben.

Das Hospitalstift in der Augsburger Innenstadt testet laut eigener Aussage seit den steigenden Corona-Neuinfektionen bereits seit Wochen intensiv Personal sowie Bewohnerinnen und Bewohner. Auch Schnelltests habe die Einrichtung bereits im Einsatz. Trotz der Tests, der Schutzmaßnahmen, der strengen Besucherregelung sowie eines abgegrenzten Isolationsbereiches für infizierte Bewohner konnte das Infektionsgeschehen nicht komplett eingedämmt werden.

Mitarbeiter informierten die Angehörigen der Senioren

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit höchster fachlicher Sorgfalt, tragen Schutzkleidung und arbeiten unter einer hohen Arbeitsbelastung sehr engagiert und zuverlässig", sagt Einrichtungsleiter Michael Meier. Am Samstag informierten Mitarbeiter in Sonderschichten die Angehörigen der Bewohner über die Entwicklung. "Wir können jetzt nur besonnen weiter mit verstärkter und maßvoller Vorsicht in dieser Situation handeln, um die Ausbruchskette einzugrenzen", betont Werkleiterin Susanne Greger.

Wie berichtet, gab es in den vergangenen Wochen mehrere Corona-Fälle in Augsburger Pflegeeinrichtungen, darunter im Pferseer Dierig-Haus und im Haus Abraham in Inningen. Das Hospitalstift habe in Abstimmung mit den Experten des Gesundheitsamts bereits mit der Aufteilung in Kohorten (Gruppen von Personen mit vergleichbaren Gemeinsamkeiten) gearbeitet. "Wir sind froh, dass bisher alle 21 Betroffenen gesundheitlich stabil sind."

Neue Quarantänemaßnahmen für Schulen und Kitas

Auch für mehrere Schulklassen und Kitas wurden am Wochenende Quarantänemaßnahmen eingeleitet. Betroffen sind unter anderem die Schiller-Mittelschule, die Löweneck-Mittelschule, die Staatliche Fachoberschule (FOS), die Grundschule Kriegshaber, die Berufsschule 4, die Martinschule sowie die Fachakademie Maria Stern. Ebenfalls betroffen sind die Kita Meisenweg und die Kita Euler-Chelpin-Straße sowie drei weitere Bildungseinrichtungen.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

