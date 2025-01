Verkehrspolizei erwischt Temposünder: 1400 Euro Bußgeld für Raser

Einsatzkräfte der Augsburger Verkehrspolizei haben am vergangenen Sonntag an mehreren Orten in Augsburg und in der Region die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft. Ein Autofahrer sorgte für eine negative Überraschung.

Die Einsatzkräfte kontrollierten auf der Autobahn A8 sowie auf den Bundesstraßen B300, B2 und B17. Dabei stellten die Beamten insgesamt über 500 Verstöße fest.

Wie die Polizei berichtet, lagen davon gut 300 Verstöße im Anzeigenbereich, 19 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer auf der A8, der auf Höhe Neusäß erwischt wurde.

Statt 120 km/h fuhr er auf der A8 bei Neusäß mit Tempo 236

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann statt den erlaubten 120 Stundenkilometern ein Tempo von 236. Den Raser erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein mehrmonatiges Fahrverbot, so wird berichtet.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da ein zu hohes oder ein nicht angepasstes Tempo seit Jahren zu den Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen zähle. (ina)