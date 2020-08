13:59 Uhr

15.000 Euro Schaden: Autofahrerin in A8-Ausfahrt abgedrängt

Zu einem Unfall kam es am Montagmorgen in einer Autobahnausfahrt der A8.

Eine Autofahrerin wollte von der A8 bei Augsburg-Ost abfahren. Plötzlich wurde sie von einem Auto rechts überholt und abgedrängt.

Der Unfall, verursacht durch einen Unbekannten, passierte am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr. Aus Richtung München kommend wollte die Fahrerin eines roten Mazda CX 5 an der Anschlussstelle Augsburg-Ost die Autobahn verlassen. Am Ende der Ausfahrtsschleife, kurz vor der Mühlhauser Straße, wurde sie eigenen Angaben zufolge von einem silberfarbenen Pkw rechts überholt und nach links abgedrängt.

Sie prallte gegen den Masten eines Verkehrszeichens. Der andere Autofahrer, zu dem keinen näheren Angaben gemacht werden konnten, entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter 0821/323 1910 entgegen. (ina)

