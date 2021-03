15 Fahrzeuge sind in Unfallserie auf der A8 bei Augsburg verwickelt

Am Mittwochabend kommt es auf der Autobahn 8 bei Augsburg zu drei Unfällen, an denen insgesamt 15 Fahrzeuge beteiligt sind. Die Fahrbahn wurde komplett gesperrt.

Etwa 15 Fahrzeuge sind in eine Unfallserie auf der A8 bei Augsburg verwickelt gewesen. Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwochabend in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe von Augsburg. Mehrere Personen seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst seien - vermutlich aufgrund des Fahrfehlers eines Beteiligten - sieben Autos ineinandergefahren. Im Rückstau sei es zu zwei weiteren Unfällen gekommen, wobei laut Polizei noch nicht alle Details zur Reihenfolge und den beteiligten Fahrzeugen geklärt sind. In einen Unfall sind wohl drei Autos, in den anderen erst zwei Lastwagen und zwei weitere Autos verwickelt..

Unfallserie auf der A8 bei Augsburg: Stau dauert an

Die Fahrbahn wurde komplett gesperrt, die Fahrzeuge stauten sich kilometerlang zurück bis zur Anschlussstelle Adelsried. Auch auf der Umleitungsstrecke B10 gab es Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Räumung dauerte am Abend noch an. Gegen 19.30 Uhr war aber zumindest ein Fahrstreifen wieder frei, sagte der Polizeisprecher.

Bei der Massenkarambolage wurden mehrere Menschen leicht verletzt, der Sachschaden ist noch nicht abschätzbar. (dpa/AZ)

Weitere Informationen folgen in Kürze.