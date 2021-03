14:57 Uhr

15-Jährige wird beim Gassigehen mit Hund von Jugendlichen angegriffen

Zu dem Vorfall in Haunstetten bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Eine 15-Jährige war in Haunstetten mit ihrem Hund spazieren. Dabei traf sie auf eine Jugendgruppe, von der sie zunächst angepöbelt wurde.

Die 15-Jährige war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hund und in Begleitung einer Freundin im Bereich der Inninger Straße und der Postillionstraße in Haunstetten unterwegs. Laut Polizei wurde sie von einer vierköpfigen Jugendgruppe beleidigt. Als sie die Jugendlichen zur Rede stellte, wurde sie zu Boden gestoßen.

Wie die Jugendliche der Polizei schilderte, sei sie dann auch noch getreten worden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)

