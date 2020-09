17:30 Uhr

15-Jähriger sticht in Oberhausen zu: Auslöser des Streits war wohl ein Fahrrad

An dieser Stelle in Oberhausen ist der 19-Jährige Augenzeugen zufolge schwerverletzt zusammengebrochen.

Plus Die Stichverletzungen waren so schwer, dass das Leben des 19-jährigen Opfers in einer Notoperation gerettet werden musste. Zu dem Fall in Oberhausen gibt es neue Details.

Von Ina Marks

Der 15-jährige Jugendliche, der Anfang des Monats im Augsburger Stadtteil Oberhausen einen 19-Jährigen mit einer Stichverletzung lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt nun seit über einer Woche in Untersuchungshaft. Über den Hintergrund der Tat, die für Entsetzen sorgte, werden nun mehr Details bekannt.

Es war am Freitagabend des 5. September, als der 19-Jährige mit einer Stichverletzung am Oberkörper in der Eschenhofstraße zusammenbrach. Zuvor hatte er bei der Polizei noch einen Notruf abgesetzt. Passanten eilten dem stark blutenden Mann zu Hilfe, wenig später wurde er in einer Notoperation an der Uniklinik gerettet. Hinter der Tat soll, wie berichtet, ein 15-Jähriger stecken. Nachdem das Opfer vernehmungsfähig war, hatte sich der Tatverdacht gegen den Jugendlichen gerichtet.

Mutmaßlicher Messerstecher sitzt in JVA Laufen-Lebenau

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um den zunächst Unbekannten handeln, den Zeugen kurz vor der Tat in Begleitung des 19-Jährigen gesehen hatten. Der Jugendliche ist wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und versuchten Totschlags in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Laufen-Lebenau untergebracht. Das Gefängnis befindet sich im Berchtesgadener Land, unweit der österreichischen Grenze.

Die JVA ist für Jugendliche von 14 bis 16 Jahren zuständig. In Deutschland sind Jugendliche erst ab dem 14. Geburtstag strafmündig. Bislang hatte der Augsburger Anwalt Andreas Thomalla nur telefonisch Kontakt zu seinem jungen Mandanten. Am Telefon habe er den 15-Jährigen über den Inhalt der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt - 90 Seiten umfasse der Schriftsatz derzeit. Inwieweit sich sein Mandant dazu eingelassen habe, dazu hält sich der 37-jährige Strafverteidiger jedoch bedeckt. Inzwischen ist allerdings Näheres über den Streit zwischen den beiden bekannt.

Vor der Tat in Augsburg-Oberhausen gab es schon Ärger

Schon im Vorfeld des verhängnisvollen Tages soll es Ärger gegeben haben. Es ging um ein Fahrrad. Der 19-Jährige soll einst behauptet haben, der vier Jahre Jüngere habe es ihm gestohlen. Thomalla sagt, sein Mandant stelle dies anders dar. "Der Geschädigte hatte das Fahrrad zwischenzeitlich schon längst wieder. An dem einen Abend ging es auch nicht mehr konkret um das Rad, sondern um ein Fahrradschloss", sagt Thomalla.

Wie die Polizei berichtet, sei es wegen einer noch "offenen Forderung" erst zu einem verbalen Streit, dann zu einer Rangelei gekommen. In deren Verlauf soll der 15-Jährige auf den 19-Jährigen eingestochen haben. Vermutlich handelte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer.

Tatverdächtiger soll nichts mit Szene am Drei-Auen-Platz zu tun haben

Die beiden jungen Männer wohnen offenbar nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Befreundet sollen sie nicht gewesen sein, auch nicht in einer gemeinsamen Clique. "Man kannte sich vom Sehen und lief sich über den Weg", formuliert es Andreas Thomalla. Ihm zufolge gebe es auch keine Anhaltspunkte, dass sein Mandant einer gewissen Szene am Drei-Auen-Platz zuzuordnen sei. Der Platz liegt nicht allzu weit entfernt von dem Ort, an dem der Schwerverletzte zusammenbrach. Der Drei-Auen-Platz in Oberhausen gilt als Treffpunkt junger Menschen zwischen 16 und 21 Jahren, die wegen Ruhestörung oder kleinerer Drogendelikte immer wieder mal die Polizei auf den Plan rufen.

Wie lange sein Mandant in Untersuchungshaft bleiben müsse, sei noch nicht absehbar, so der Anwalt. Die Eltern des Jugendlichen, mit denen er in regelmäßigem Kontakt stehe, seien in großer Sorge. Nächste Woche will die Mutter ihren Sohn in der JVA Laufen-Lebenau besuchen. Über die Staatsanwaltschaft hat der Strafverteidiger den Eltern eine Besuchserlaubnis besorgt.

