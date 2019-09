vor 21 Min.

15000 Ballons steigen in den Himmel

Das Turamichele-Fest begeistert wieder zahlreiche Menschen auf dem Rathausplatz. Erwachsene erleben das Spektakel dabei anders als die Kinder

Von Elena Winterhalter

Einen Satz hört man am Samstag und Sonntag häufiger auf dem Rathaus. „Nicht loslassen, sonst fliegt er davon.“ Erwachsene ermahnen die Kinder, das weiße Band nicht loszulassen, an dem in den Augsburger Farben Rot, Grün oder Weiß der Luftballon hängt. Natürlich passiert es trotzdem ab und zu, und so fliegen bereits einzelne Ballons über das Rathaus, bevor alle die Glockenschläge zählen, bevor das Turamichele den Drachen besiegt und bevor eben – fast – alle ihre Ballons in den Himmel steigen lassen.

Zwischen zehn und 18 Uhr, zu jeder vollen Stunde, erscheint die Figur des Erzengels Michael im Fenster des Perlachturms und kämpft aufs Neue gegen das Böse – und das wird seit den 1950er-Jahren in Augsburg als großes Kinderfest gefeiert. Da dürfen Karussell, Schiffschaukel & Co. nicht fehlen.

Ingrid Hohenberger hat die Tradition zumindest gleich wiedererkannt. Sie ist heute zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zum Fest gekommen. Das letzte Mal, als sie Luftballons steigen ließ, war sie ein Kind. „Mir kommt alles unheimlich winzig vor“, sagt Hohenberger. „Als Kind wirkt das alles viel größer.“

Gemeinsam mit ihrer Freundin Astrid Förster füllt sie ein Kärtchen aus, das sie dann unten an der Ballonschnur befestigt. Damit nimmt sie am Turamichele-Luftballonwettbewerb teil. Schickt der Finder einer Karte diese an Augsburg Marketing bis zum 31. Oktober 2019 zurück, ist der Teilnehmer automatisch im Lostopf.

Für einen Euro gibt es Luftballon und Karte. „Wie verwenden schon seit einigen Jahren Luftballons aus Naturlatex“, sagt Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing. „Die Luftballons bauen sich auf natürliche Weise ab. Das muss man heute einfach so machen, auch wenn es ein bisschen mehr kostet.“ Etwa 15000 solcher Naturlatex-Luftballons steigen während des zweitägigen Fests in den Augsburger Himmel. Die Karten werden hoffentlich von jemandem gefunden und verschickt. An das Gewinnspiel oder die Luftballons denken Charlotte und Luise gerade nicht.

Die beiden Achtjährigen fiebern ihrem Auftritt entgegen. 15 Minuten, bevor die Glocken läuten, spielen die beiden die Geschichte vom Erzengel Michael und seinen Kampf gegen das Böse nach. Charlotte als Teufel verkleidet und Luise als Erzengel. „Ein bisschen nervös“ sind beide. „Aber ich freue mich auch darauf“, sagt Charlotte und Luise nickt. „Wir haben auch viel dafür geübt“, fügt sie noch hinzu.

Das merkt man bei der Vorführung auch. Vor dem Publikum auf dem immer voller werdenden Rathausplatz spielen die beiden fehlerfrei und bekommen viel Applaus. Dann schiebt sich die versammelte Menge weiter, um eine gute Sicht auf den Perlachturm zu haben. Dort erscheint kurz darauf die Figur des Erzengels samt Drache.

Auch die achtjährige Amelie steht in der Menge und wartet, bis sie ihren Ballon steigen lassen kann. Sie ist aus Regensburg heute extra zur Oma nach Augsburg gefahren. Die war bereits als Kind hier und jetzt mit den Enkeln. Am besten hat Amelie aber die Vorführung von Charlotte und Luise gefallen.

Dann ist es soweit. Um Punkt elf Uhr erklingen die Glocken, Kinder und Erwachsene auf dem Rathausplatz zählen die Schläge. Elf mal läuten die Glocken und elf mal sticht der Erzengel auf den Drachen ein. Nach dem letzten Läuten lassen alle ihre Luftballons steigen. Der Wind treibt die rot-grün-weiße Wolke schnell über das Rathaus hinweg davon.

Themen folgen