16-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Augsburg

16-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Ein junger Rollerfahrer entzog sich einer Kontrolle der Polizei und flüchtete anschließend zu Fuß. Das hatte verschiedene Gründe, wie die Polizei herausstellte.
    Am Dienstagvormittag flüchtete ein Rollerfahrer vor der Polizei. Foto: David Inderlied

    Am Dienstagvormittag, gegen 9.15 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen Rollerfahrer in der Schaezlerstraße kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch vor der Polizei. Der Rollerfahrer fuhr laut Polizeibericht über die Neidhartstraße in einen Innenhof und flüchtete von dort zu Fuß. Die Beamten konnten den 16-Jährigen jedoch als Fahrer des Rollers identifizieren.

    Zudem stellten sie fest, dass der Roller vorher offenbar entwendet wurde. Außerdem war der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 16-Jährigen. (ziss)

