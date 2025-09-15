1600 Euro pro Nacht: Ein Blick in Augsburgs teuerste Hotelsuite

Hinter der unscheinbaren Flügeltür mit der Nummer 301 liegt Augsburgs derzeit exklusivste Suite im Hotel Maximilian‘s. Auf rund 85 Quadratmetern verteilen sich Wohn- und Schlafzimmer, ein begehbarer Kleiderschrank, ein Bad mit dunklem Marmor-Terrazzo, verglaster Regendusche und Badewanne sowie ein separates Gäste-WC. Die Nacht kostet saisonabhängig im Schnitt 1600 Euro, Champagner-Frühstück inklusive.

