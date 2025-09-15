Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

1600 Euro pro Nacht: Das ist Augsburgs exklusivste Hotelsuite

Augsburg

1600 Euro pro Nacht: Ein Blick in Augsburgs teuerste Hotelsuite

Augsburgs exklusivste Suite im Hotel Maximilian‘s kostet 1600 Euro pro Nacht – noch. Ende des Jahres sollen neue Zimmer mit privater Sauna und direktem Pool-Zugang eröffnen.
Von Daniela de Haen
    • |
    • |
    • |
    Der Sekt steht schon bereit: Die Paganini-Suite im Hotel Maximilian‘s ist derzeit Augsburgs exklusivstes Hotelzimmer.
    Der Sekt steht schon bereit: Die Paganini-Suite im Hotel Maximilian‘s ist derzeit Augsburgs exklusivstes Hotelzimmer. Foto: Marcus Merk

    Hinter der unscheinbaren Flügeltür mit der Nummer 301 liegt Augsburgs derzeit exklusivste Suite im Hotel Maximilian‘s. Auf rund 85 Quadratmetern verteilen sich Wohn- und Schlafzimmer, ein begehbarer Kleiderschrank, ein Bad mit dunklem Marmor-Terrazzo, verglaster Regendusche und Badewanne sowie ein separates Gäste-WC. Die Nacht kostet saisonabhängig im Schnitt 1600 Euro, Champagner-Frühstück inklusive.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden