vor 50 Min.

17-Jähriger attackiert Mutter und Bruder

Am Mittwoch kommt es in einem Mehrfamilienhaus in der Friedberger Straße zu einem Familienstreit. Der eskaliert, schließlich verletzt der Sohn seine Mutter.

Am Mittwoch wurde eine Mutter in einem Mehrfamilienhaus von ihrem Sohn attackiert. Laut Polizei ging ein 17-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Friedberger Straße auf seine Mutter sowie den Bruder los. Die Mutter wurde leicht verletzt und musste ambulant ärztlich versorgt werden. Der Jugendliche wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. (AZ)

Themen folgen