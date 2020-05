18:39 Uhr

17 Jahre alte Schülerin aus Augsburg wird seit Tagen vermisst

Die Augsburger Polizei bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall: Seit Dienstag wird eine 17 Jahre alte Schülerin aus Augsburg vermisst.

Die Augsburger Polizei hat einen Vermisstenfall veröffentlicht: Seit Dienstag (19. Mai) wird die 17-jährige Natalia Tisza aus Augsburg vermisst, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Schülerin habe bereits am Montag die elterliche Wohnung verlassen und sei am Abend nicht wie üblich nach Hause gekommen. In einem Telefonat am Dienstag schilderte die junge Frau, mit Freunden unterwegs zu sein, so die Polizei. Seitdem konnte sie nicht mehr erreicht werden.

Die 17-jährige Natalia Tisza aus Augsburg wird vermisst. Bild: Polizei Schwaben Nord

Polizei sucht nach vermisster Schülerin aus Augsburg

Die Polizei wurde bereits sehr zeitnah durch die Angehörigen verständigt. Die Vermutung, dass sich die 17-Jährige im westlichen Augsburger Landkreis aufhalten könnte, bestätigte sich bislang allerdings nicht. Die ungarische Staatsangehörige wird wie folgt beschrieben: 160 cm groß, normale Figur, glatte, schulterlange, dunkelbraune Haare, zuletzt bekleidet mit Jeans, schwarzer Lederjacke und einem pinken T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Nummer 0821/323-2710 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)

