18 Monate Cannabis-Gesetz: Augsburg wird nicht zum Kiffer-Paradies

Das neue Cannabis-Gesetz ist inzwischen 18 Monate alt und damit eigentlich nicht mehr wirklich neu, eine ernsthafte Zwischenbilanz lässt sich für Augsburg dennoch nicht ziehen. Da es aufgrund der bayerischen Verzögerungstaktik noch keinen Cannabis-Club in der Stadt gibt, der Marihuana an Mitglieder legal abgeben könnte – ein wichtiger Aspekt des Gesetzes – lassen sich allenfalls Tendenzen und Erkenntnisse ableiten. Eine ist, dass die neue Grundlage immerhin eine drogenpolitische Ungerechtigkeit beseitigt.

