18 Monate Cannabis-Gesetz: Augsburg wird nicht zum Kiffer-Paradies

Kommentar

18 Monate Cannabis-Gesetz: Augsburg wird nicht zum Kiffer-Paradies

Das Cannabis-Gesetz hat massive handwerkliche Schwächen, beseitigt aber eine drogenpolitische Heuchelei. Eines lässt sich bislang indes nicht beobachten.
Jan Kandzora
Von Jan Kandzora
    Ein Kiffer in Augsburg: Durch das neue Cannabis-Gesetz ist vieles erlaubt, was einst illegal war.
    Ein Kiffer in Augsburg: Durch das neue Cannabis-Gesetz ist vieles erlaubt, was einst illegal war. Foto: Silvio Wyszengrad (Archiv)

    Das neue Cannabis-Gesetz ist inzwischen 18 Monate alt und damit eigentlich nicht mehr wirklich neu, eine ernsthafte Zwischenbilanz lässt sich für Augsburg dennoch nicht ziehen. Da es aufgrund der bayerischen Verzögerungstaktik noch keinen Cannabis-Club in der Stadt gibt, der Marihuana an Mitglieder legal abgeben könnte – ein wichtiger Aspekt des Gesetzes – lassen sich allenfalls Tendenzen und Erkenntnisse ableiten. Eine ist, dass die neue Grundlage immerhin eine drogenpolitische Ungerechtigkeit beseitigt.

