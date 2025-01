187 Strafzettel auf einen Streich: Gäste des IHK-Neujahrsempfangs in Augsburg sind sauer

Die Kongresshalle hat ihre 300 Stellplätze im Parkhaus am Kongress nachgewiesen. Aktuell verfügbar: 0 Plätze. Und jetzt ärgert sich ein Herr Beck, weil das Reservieren eines öffentlichen Parkplatzes für seine Zwecke nicht funktioniert? Jeden Privaten hätte die Stadt schon lange in Grund und Boden gestampft, wenn notwendige Stellplätze nicht (mehr) vorhanden sind. Nicht so bei der Kongress am Park Betriebs GmbH, einem Eigenbetrieb der Stadt Augsburg. Dafür gibt's jetzt bald Parkraumbewirtschaftung im Antonsviertel, weil dort erstaunlicher Weise ein hoher Parkdruck herrscht. Inklusive kostenpflichtigem Parken für alle, die dort keinen Hauptwohnsitz und damit keinen Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis haben. Schön für das Stadtsäckel, denn wenn man keine Einnahmen hat, schafft man sich eben welche.