187 Strafzettel: Eine peinliche Aktion

Es war eine peinliche Aktion: 187 Autofahrer kassierten am Rande des IHK-Neujahrsempfangs am Dienstag an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle Strafzettel, obwohl der Parkplatz dort explizit für die Veranstaltung reserviert war. Schuld war nach bisherigen Erkenntnissen der beauftragte Sicherheitsdienst, weil er Parkberechtigungsscheine nicht flächendeckend, sondern offenbar nur an einzelne Autofahrer verteilt hatte. Auf den Kongressstandort Augsburg wirft diese Aktion kein gutes Licht, denn solche Pannen führen zu Unmut bei den Gästen und schrecken in der Folge womöglich auch andere Veranstalter ab.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Strafzettel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

IHK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis