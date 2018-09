vor 46 Min.

Bei Hitze eingesperrt: Feuerwehr rettet 19 Hunde aus Auto

In einem in der Hitze abgestellten Auto auf dem Schlachthofgelände in Augsburg befinden sich 19 Hunde. Die Feuerwehr bringt die Tiere ins Heim.

Von Jörg Heinzle

Die Augsburger Berufsfeuerwehr musste sich am Dienstagnachmittag um 19 Hunde kümmern, die in einem Auto eingesperrt waren. Gegen 15.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zum sogenannten Schlachthofgelände an der Berliner Allee gerufen. Ein Auto stand dort mit vielen Hunden in der Sonne. Anwohner hatten deshalb die Polizei und das Veterinäramt gerufen. Das Auto diente nach Angaben eines Feuerwehrsprechers als Transportmittel der Hunde nach München, von dort seien sie vermutlich auch hergekommen. Unklar sei, wie viele Hunde der Autofahrerin gehören.

Das Veterinäramt ordnete einen Transport ins Tierheim an. Dort werden nun alle Hunde untersucht. Die Feuerwehr transportierte die Tiere mit einem Lastwagen ins Tierheim. Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel sagt, die Hunde hätten „erbärmlich laut gejault“. Die Hunde seien alle durch die Hitze und die engen Käfige in einem schlechten Zustand gewesen. Teilweise hätten die Hunde vermutlich auch an Fieber gelitten.

