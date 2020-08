06:30 Uhr

19-Jährige schmuggelt aus Liebe Drogen und landet in Augsburg vor Gericht

Plus Eine Frau verliebt sich in einen zwölf Jahre älteren Mann. Sie will alles für ihn tun - auch Drogen schmuggeln. Das bringt sie nun in Augsburg vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Sie lernte den Mann vor zwei Jahren bei einer Party kennen. Der kroatische Staatsbürger war zwölf Jahre älter als die 19-Jährige, die sich nach einer zurückliegenden enttäuschenden Beziehung einsam fühlte. Sie verliebte sich in den älteren Mann, wollte alles tun, damit ihre Liebe auch erwidert wird. So schlitterte die junge Frau sehenden Auges in ein Abenteuer mit einem bösen Erwachen vor dem Jugendgericht.

„Ich habe es getan, weil ich ihn geliebt habe, weil er mich darum gebeten hat“, begründet die zierliche junge Frau, warum sie Anfang November 2019 mit ihrem Freund in die kroatische Hauptstadt Zagreb gefahren ist, um dort drei Kilogramm Marihuana (Straßenverkaufswert: rund 30.000 Euro) zu holen und dann die Drogen, versteckt im Tankraum des Autos, nach Deutschland zu schmuggeln. Ihr Tatbeitrag: Weil ihr Freund den Führerschein verloren hatte, setzte sie sich ans Steuer.

Eine Woche später wurde der Kroate verhaftet, nachdem die Kripo einen anderen Dealer festgenommen hatte. Der 33-jährige mutmaßliche Haupttäter sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ihm werden schwere, teils bewaffnete Drogendelikte, Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen. Vermutlich wird er sich vor dem Landgericht verantworten müssen.

Prozess vor Augsburger Jugendschöffengericht: Schmuggelfahrt als Liebesdienst

Insgesamt neunmal hatte die inzwischen 21 Jahre alte Angeklagte Amphetamin zum Grammpreis von 15 Euro von dem Kroaten gekauft, „um beim Feiern besser drauf zu sein“, wie sie nun im Prozess vor dem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Angela Friehoff einräumt. Für ihren Liebesdienst bei der Schmuggelfahrt hatte sie insgesamt 500 Euro bekommen. Davon hatte die junge Frau (Verteidiger: Werner Ruisinger) während des Aufenthalts in Zagreb einen Hunderter beim Shoppen ausgegeben.

Ihr Freund hatte derweil in einem Hotel fünf Päckchen Marihuana von einem bislang unbekannten Dealer bekommen. Das Rauschgift schweißte er dann in Vakuumfolie ein, um Spürhunden des Zolls das Erschnüffeln schwer zu machen. Nachts in der Tiefgarage des Hotels versteckte er die Lieferung im Tankraum hinter dem Rücksitz. Die Drogenrückfahrt nach Augsburg verlief ohne Probleme.

Es sei ein falsch verstandener Liebesbeweis gewesen, fand die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, die der Angeklagten ein insgesamt positives Zeugnis ausstellte. Inzwischen hat die Frau Kontakt zur Drogenhilfe aufgenommen, drei negative Laborbefunde, sogenannte Drogen-Screenings, vorgelegt. Und sie beteuert, seitdem keinerlei Rauschgift mehr genommen zu haben.

Drogenschmuggel: Augsburger Justiz wendet Jugendstrafrecht an

Dass Drogenschmuggel kein Bagatelldelikt ist, macht der Angeklagten Staatsanwalt Michael Rauh klar. „Nach dem Erwachsenenstrafrecht müssten Sie ins Gefängnis gehen.“ Drogendelikte würden streng bestraft, weil es zu Todesfällen kommen könne, wie kürzlich bei zwei Jugendlichen im nördlichen Landkreis geschehen. Der Ankläger findet auch klare Worte zu der Beziehung der jungen Frau zu dem Kroaten: „Er hat sie nicht geliebt, er hat sie ausgenutzt.“

Michael Rauh plädiert auf eine Jugendstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Verteidiger Werner Ruisinger hält zwölf Monate Jugendstrafe für ausreichend, beschreibt seine Mandantin als „total naives Werkzeug“ ihres Freundes.

Das Schöffengericht setzt die Jugendstrafe wegen Drogenschmuggels und Beihilfe zum Handel auf 18 Monate fest, die Frau bekommt einen Bewährungshelfer zur Seite, muss eine Geldauflage von 500 Euro an den Verein Brücke zahlen und sechsmal im Jahr mit einer Urinprobe ihre Drogenfreiheit belegen. Richterin Friehoff spricht von einer „toxischen Beziehung“ der Frau zu einem „Berufskriminellen“, der gezielt Frauen suche, um sie auszunutzen. „In diese Gesellschaft gehören Sie nicht“, so die Richterin.

