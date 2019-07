19-Jährige täuscht aus Wut Vergewaltigung vor

Plus Eine 19-Jährige "heiratet" nach ein paar Telefon-Chats, fühlt sich betrogen und scheitert am Ende mit ihrem Racheplan. Die ganze Geschichte.

Hart gelandet in der Welt der Erwachsenen ist eine gerade 19-Jährige, die sich wegen Freiheitsberaubung vor dem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verantworten musste. Die junge Frau hatte aus Wut über ihren mutmaßlichen Ehemann eine Vergewaltigung angezeigt, diese später aber „bereinigt“.

Am Telefon gaben sie sich das Ja-Wort

Richterin Angela Reuber wollte es kaum wahrhaben, was die Anklageschrift der 19-Jährigen vorwarf und was diese auch gestand. Im Sommer vergangenen Jahres lernte die damals gerade 18-jährige Auszubildende einen 34-jährigen Mann kennen. Bereits nach nur einem Treffen und einigen Telefon-Chats hätten sich beide das Ja-Wort gegeben. Ja, sie habe tatsächlich geglaubt, so die türkischstämmige Angeklagte, dass man nach dem muslimischen Glauben sunnitischer Ausrichtung derart per Telefon heiraten könne. Bald darauf hatte der „Ehemann“ ein Hotelzimmer in Augsburg organisiert, um sich an seiner jungen Ehefrau zu erfreuen. Es sei zum Geschlechtsverkehr gekommen. Bald darauf habe sich aus Sicht der Angeklagten herausgestellt, dass die Ehe doch nicht gültig gewesen sei, dass sie wohl zum Opfer eines Betrügers geworden sei.

Anfang Februar dieses Jahres ging die Angeklagte zur Augsburger Kriminalpolizei und zeigte an, dass sie vom 34-Jährigen vergewaltigt worden sei. Sie und er hätten annähend unbekleidet auf dem Bett im Hotelzimmer gelegen. Dann habe der Mann sie mit einer Hand am Hals gepackt, mit der andern ihr Handgelenk festgehalten und sich über sie her gemacht. Sie habe geweint und ihm zu erkennen gegeben, dass sie das nicht möchte - vergeblich. Nach dem Verkehr habe sie Schmerzen und Blutungen gehabt.

Die Vergewaltigungsanschuldigungen hielt die Frau auch bei einer Vernehmung einen Tag später aufrecht, jenem Tag, an dem ihr einst Angetrauter wie von ihr beabsichtigt in Untersuchungshaft wanderte. Knapp drei Monate saß der Mann da, dann gab es eine richterliche Vernehmung der Frau. Dabei habe sich die Angeklagte laut eigener Angabe eines anderen wichtigen Glaubensgrundsatzes erinnert, nämlich immer die Wahrheit zu sagen. Also erklärte sie der vernehmenden Richterin, dass zwar das mit dem Verkehr gestimmt habe, dass sie sich aber nicht gewehrt habe. Damit war der Vergewaltigungsvorwurf gegen den 34-Jährigen vom Tisch und die Frau bekam ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung angehängt. Zudem wurde sie im Mai in Untersuchungshaft genommen.

Welche Strafe der Staatsanwalt forderte

Weder Staatsanwalt Nicolas Pfeil noch Richterin Reuber noch Verteidigerin Marion Zech schienen in letzter Konsequenz davon überzeugt, dass die Frau jetzt die Wahrheit sagen würde. Oder nimmt sie jemand anderen in Schutz, nimmt eine Strafe auf sich, anstatt jemand anderen zu belasten? Staatsanwalt Pfeil bekam auf Fragen in diese Richtung keine Antworten von der fast völlig verschleierten Angeklagten, sie schwieg. In seinem Plädoyer machte Pfeil aber klar, dass es sich bei der Angelegenheit nicht um einen Spaß gehandelt habe. Bei all dem, was der Frau widerfahren sei, gehe es nicht an, dass sie ihre religiösen Glaubensüberzeugungen über das deutsche Recht stelle und aus Wut jemanden für fast drei Monate ins Gefängnis bringe. Der Staatsanwalt forderte Bezug nehmend auf die Expertise einer Jugendgerichtshelferin eine Jugendstrafe von neun Monaten Haft. Diese könne nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.

Verteidigerin Zech sah keinen Anlass für eine Jugendstrafe. Sie verwies auf das Schicksal der schüchternen und leichtgläubigen jungen Frau, die da wohl „beschissen“ worden sei. Es gehe gleichwohl nicht, dass die Frau das auf ihre Art am Gesetz vorbei zu regeln versuche, aber sie erachtete einen Jugendarrest für ausreichend.

Das Schöffengericht griff die neun Monate Haftstrafe auf, verhänge diese aber zur Bewährung. Unverkennbar sei die Angeklagte ein Spielball von Einflüssen von außen – damals und wohl auch noch heute. Die Richterin stellte aber unmissverständlich klar, dass unabhängig von Religionsfreiheit in diesem Land nichts über dem Gesetz stehe. Wenn die Angeklagte das nicht wahrhaben wolle, müsse sie sich wohl überlegen, wo anders zu leben, weil sie sonst hier nicht glücklich werde. Der Haftbefehl wurde aufgehoben, die Angeklagte konnte mit ihrer älteren Schwester nach Hause gehen. Beide Seiten akzeptierten das Urteil.

