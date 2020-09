09.09.2020

19-Jähriger gibt Beteiligung bei illegalem Autorennen in Augsburg zu

Ein 19-Jähriger hat in Augsburg an einem illegalen Autorennen teilgenommen.

Die Polizei hat einen jungen Mann als Beteiligten bei einem illegalen Autorennen in Augsburg ermittelt. Nach einem weiteren Fahrer wird nach wie vor gesucht.

Nach dem verbotenen Autorennen, das sich zwei Autofahrer am vorvergangenen Montag in der Neuburger Straße geliefert haben, hat die Polizei nun einen 19-jährigen als einen Fahrer ermittelt. Wie berichtet hatte sich eine Passantin nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können, nachdem sein BMW offenbar außer Kontrolle geraten war.

Autorennen in Augsburg: Mann gibt Teilnahme zu

Nachdem eine Anwohnerin der Polizei einen Hinweis auf das Auto gab, fand die Polizei das in einem Hinterhof verdeckt abgestellte Auto. Es wurde sichergestellt. Am Freitag meldete sich dann der Besitzer bei der Polizei in Lechhausen, um sich nach dem Verbleib seines Autos zu erkundigen. Als die Polizisten den Rumänen, der sich wegen eines Verwandtschaftsbesuchs nur vorübergehend in Augsburg aufhält, mit dem Rennen konfrontierte, gab dieser zu, gefahren zu sein, so die Polizei.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Wann er mit der Herausgabe seines BMW rechnen kann, prüft die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft noch. Nach wie vor nicht bekannt ist der zweite an dem Rennen beteiligte Fahrer eines grauen VW Golf (vermutlich 5er Baureihe). Die Polizei bittet um Hinweise. (skro)

