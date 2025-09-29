Icon Menü
19-Jährige kippt im Augsburger Univiertel mit Auto um

Augsburg-Univiertel

Unfall in Kurve: 19-Jährige kippt mit Auto um

Eine junge Autofahrerin hat im Augsburger Univiertel buchstäblich nicht die Kurve gekriegt. Es kam zu einem Unfall.
    Die Autofahrerin musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden.
    Die Autofahrerin musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

    Ein 19 Jahre alte Autofahrerin hat am Sonntagmittag in der Salomon-Idler-Straße im Univiertel einen Unfall verursacht. Dabei wurde sie verletzt.

    Nach Angaben der Polizei geriet sie gegen 12.30 Uhr in einer Rechtskurve gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte das Auto der Verkehrsteilnehmerin auf die Fahrerseite.

    Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-Jährige aufgenommen. (ina)

