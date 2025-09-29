Unfall in Kurve: 19-Jährige kippt mit Auto um

Ein 19 Jahre alte Autofahrerin hat am Sonntagmittag in der Salomon-Idler-Straße im Univiertel einen Unfall verursacht. Dabei wurde sie verletzt.

Nach Angaben der Polizei geriet sie gegen 12.30 Uhr in einer Rechtskurve gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte das Auto der Verkehrsteilnehmerin auf die Fahrerseite.

Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-Jährige aufgenommen. (ina)