19-Jähriger steht unter Einfluss von Kokain: Polizei beendet Autofahrt

Am Montag war ein 19-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Riedingerstraße unterwegs. Die Polizei schritt ein.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Streife den 19-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.