Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

19-Jähriger steuert Auto unter Kokaineinfluss: Führerschein ist weg

Augsburg-Innenstadt

19-Jähriger steht unter Einfluss von Kokain: Polizei beendet Autofahrt

Tat passiert in Augsburg. Polizei kontrollierte den Autofahrer in der Riedingerstraße.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Unter Einfluss von Kokain saß ein 19-Jähriger in Augsburg am Steuer.
    Unter Einfluss von Kokain saß ein 19-Jähriger in Augsburg am Steuer. Foto: Marcus Brandt/dpa

    Am Montag war ein 19-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Riedingerstraße unterwegs. Die Polizei schritt ein.

    Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Streife den 19-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

    Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden