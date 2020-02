vor 30 Min.

20 Hunde in heißem Auto: 49-Jährige zu Geldstrafe verurteilt

Plus 20 Hunde waren in Boxen eingepfercht, hatten nichts zu trinken und waren abgemagert. Die Verantwortliche erzählte in Augsburg vor Gericht eine wundersame Geschichte.

Von Klaus Utzni

September 2018, ein warmer Spätsommertag, 25 Grad im Schatten. In einem überhitzten Ford-Kombi mit Münchner Kennzeichen, der beim Alten Schlacht- und Viehhof in Augsburg an der Berliner Allee abgestellt ist, sind 20 kleine Hunde in sieben Transportboxen regelrecht eingepfercht. Sie haben nichts zu trinken, sind dehydriert und abgemagert, haben eine erhöhte Körpertemperatur.

Prozess in Augsburg: Hunde in heißem Auto Alle Vierbeiner zumeist der kleinen Rassen Chihuahua, Russkiy Toy und Chinesische Schopfhunde, sind völlig ungepflegt und krank. Ihr Fell ist verfilzt, teils verkotet. Einem Hund muss später ein Augapfel entnommen werden. Eine Passantin, die das Elend der Tiere bemerkt, befreit sie aus dem unverschlossenen Auto, gibt ihnen zu trinken und ruft die Polizei. Die verwahrlosten Hunde kommen nach einer Untersuchung durche eine Amtstierärztin ins Tierheim an der Holzbachstraße, werden gesund gepflegt. Eine 49-jährige Frau, die für die schlimmen Zustände verantwortlich war, ist nun vom Augsburger Amtsgericht rechtskräftig wegen Tiermisshandlung zu einer Geldstrafe von 4500 Euro (300 Tagessätze zu je 15 Euro) verurteilt worden. Sie darf außerdem drei Jahre lang keine Tiere mehr halten. Die von Staatsanwältin Jennifer Kruse angeklagte Frau (Verteidiger Jörg Sklebitz) erzählt dem Amtsrichter Roland Fink zunächst eine mehr als wunderliche Geschichte. „Das waren alles nicht meine Hunde“, weist sie eine Verantwortung von sich. Sie habe einige der Hunde zuvor von anderen Frauen zur Pflege bekommen, dann aber einem Bekannten gegeben. „Der hat versprochen, sich um sie zu kümmern.“ Die Frau wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Bild: Jakob Stadler (Symbol) Angeklagte: "Ich habe die Viecher nicht misshandelt." Der Bekannte habe sie dann aber im September des Jahres 2018 angerufen und ihr mitgeteilt, er habe die Tiere nicht vermitteln können. „Du musst dich nun um sie kümmern“, habe er gesagt. Deshalb habe man einen Treffpunkt beim Schlachthof zur Übergabe ausgemacht. „Ich habe aber gedacht, es sind vielleicht vier oder fünf Hunde“, behauptet die Angeklagte. Wie viele Tiere ihr der Bekannte dann im Auto gebracht habe, habe sie erst später, als die Polizei vor Ort war, gesehen. In der Zwischenzeit sei sie mit ihrem Bekannten beim Kaffeetrinken gewesen. Sie habe aber die Fensterscheiben des Autos einen Spalt offen gelassen. Noch einmal betont die Angeklagte: „Ich habe die Viecher nicht misshandelt. Das waren nicht meine Hunde“. Die Geschichte kann aber weder das Gericht noch die Staatsanwältin überzeugen, auch deshalb nicht, weil der angebliche Bekannte erst jetzt im Prozess zur Sprache kommt. Richter Fink macht der Frau klar, dass er alle greifbaren Zeugen laden werde, um den Fall aufzuklären. Nach einem Gespräch mit ihrem Anwalt in einer kurzen Prozesspause räumt die Frau dann doch noch die Vorwürfe ein. Das wenig später von Richter Fink ausgesprochene Urteil wird noch im Gerichtssaal rechtskräftig. Lesen Sie dazu auch: Illegaler Welpenhandel: So übel wurde Hundebaby Ella mitgespielt

