vor 17 Min.

20-Jähriger fährt in Augsburg wiederholt unter Drogeneinfluss Auto

Bei einer Kontrolle in Augsburg erwischte die Polizei einen jungen Autofahrer, der Drogen konsumiert hatte.

Bei einer Verkehrskontrolle wurde die Polizei auf einen jungen Autofahrer aufmerksam. Er war unter Drogeneinfluss unterwegs - und das nicht zum ersten Mal.

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in Oberhausen ist einer Polizeistreife ein 20 Jahre alter Autofahrer aufgefallen. Er habe drogentypische Ausfallerscheinungen aufgezeigt, heißt es im Polizeibericht. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten.

Neben dem Einfluss von Drogen stellten sie auch noch eine Alkoholeinwirkung bei dem Fahrer fest. Dieser musste eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Polizeiinspektion über sich ergehen lassen, bevor er wieder gehen durfte.

Bereits zuvor war der 20-Jährige in Augsburg von der Polizei erwischt worden

Der junge Mann war nach Angaben der Polizei bereits zwei Wochen zuvor unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos erwischt worden, er muss sich nun wegen einer erneuten Drogenfahrt verantworten. (ina)

