16:00 Uhr

20-Jähriger flüchtet nach Unfall und wird von Polizei erwischt

Ein junger Mann streift in Augsburg mit seinem Auto ein anderes, fährt aber davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei kommt ihm auf die Spur, weil ein Zeuge alles beobachtet hatte.

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Montag Unfallflucht begangen, ist aber prompt erwischt worden. Nach Angaben der Polizei musste der Mann gegen 18 Uhr zunächst verkehrsbedingt hinter einem einparkenden Auto warten, bevor er die Fahrt fortsetzen konnte. Beim Vorbeifahren touchierte der 20-jährige Autofahrer schließlich ein parkendes Auto, setzte jedoch seine Fahrt unbeirrt fort. Ein Zeuge sah und hörte den Zusammenstoß deutlich und alarmierte die Polizei.

"Durch den Hinweis auf den Verursacher gestalteten sich die Ermittlungen einfach und der Fahrer des Pkws konnte durch eine Polizeistreife an seiner Wohnanschrift mit dem Sachverhalt konfrontiert werden", heißt es von den Ermittlern. An dem Fahrzeug des jungen Mannes fanden die Beamten Schäden vor, die zu dem verursachten Schaden an dem geparkten Auto passten. Der 20-Jährige räumte die Tat laut Polizei ein und wird sich nun wegen "unerlaubten Entfernens vom Unfallort" strafrechtlich verantworten müssen. (jaka)

