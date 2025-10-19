Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

20-Jährige klettern auf Dach des Augsburger Staatstheaters: Höhenretter rücken an

Augsburg

20-Jährige klettern auf Dach des Augsburger Staatstheaters: Höhenretter rücken an

Zwei junge Männer sind nachts auf das Dach des Augsburger Staatstheaters geklettert. Sie lösten einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus.
    • |
    • |
    • |
    Aufregung am Augsburger Staatstheater: Zwei junge Männer sind dort nachts auf das Dach geklettert.
    Aufregung am Augsburger Staatstheater: Zwei junge Männer sind dort nachts auf das Dach geklettert. Foto: Ulrich Wagner

    Konnten sie die Wiedereröffnung nicht mehr länger abwarten? Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Samstag auf das Dach des Augsburger Staatstheaters geklettert. Die Polizei und die Berufsfeuerwehr rückten daraufhin aus. Wie es zu dem Vorfall kam.

    Es war gegen drei Uhr morgens, als Polizeibeamten bei einer gewöhnlichen Streifenfahrt bemerkten, dass mehrere Türen des Staatstheaters offenstanden. Das Theatergebäude befindet sich bekanntermaßen seit mehreren Jahren im Umbau. Nach einer Absuche des Gebäudes und dem Einsatz einer Drohne konnten die Einsatzkräfte schließlich zwei Personen auf dem Dach ausfindig machen.

    Für die Polizisten war ein gefahrloses Betreten des Dachs nicht möglich, um die Eindringlinge in Sicherheit zu bringen. Deshalb wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr alarmiert.

    20-Jährige vom Dach des Staatstheaters in Augsburg gerettet

    Die Höhenretter konnten die beiden Männer schließlich gemeinsam mit den Polizeibeamten sicher vom Dach hinunter bringen. Gegen die 20-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

    Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten von Baustellen verboten und mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Auf solchen Geländen bestünden oft Absturzrisiken, ungesicherte Bereiche oder Einsturzgefahr. Wer sich dort unbefugt aufhalte, bringe sich selbst und andere in Gefahr. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden