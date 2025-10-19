20-Jährige klettern auf Dach des Augsburger Staatstheaters: Höhenretter rücken an

Konnten sie die Wiedereröffnung nicht mehr länger abwarten? Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Samstag auf das Dach des Augsburger Staatstheaters geklettert. Die Polizei und die Berufsfeuerwehr rückten daraufhin aus. Wie es zu dem Vorfall kam.

Es war gegen drei Uhr morgens, als Polizeibeamten bei einer gewöhnlichen Streifenfahrt bemerkten, dass mehrere Türen des Staatstheaters offenstanden. Das Theatergebäude befindet sich bekanntermaßen seit mehreren Jahren im Umbau. Nach einer Absuche des Gebäudes und dem Einsatz einer Drohne konnten die Einsatzkräfte schließlich zwei Personen auf dem Dach ausfindig machen.

Für die Polizisten war ein gefahrloses Betreten des Dachs nicht möglich, um die Eindringlinge in Sicherheit zu bringen. Deshalb wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr alarmiert.

20-Jährige vom Dach des Staatstheaters in Augsburg gerettet

Die Höhenretter konnten die beiden Männer schließlich gemeinsam mit den Polizeibeamten sicher vom Dach hinunter bringen. Gegen die 20-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten von Baustellen verboten und mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Auf solchen Geländen bestünden oft Absturzrisiken, ungesicherte Bereiche oder Einsturzgefahr. Wer sich dort unbefugt aufhalte, bringe sich selbst und andere in Gefahr. (ina)