Augsburger Stadtsommer 2025: Diese Bands stehen schon fest

Ein lauer Sommerabend vor historischer Kulisse und gute Musik: Das ist das Konzept des Stadtsommers auf der Augsburger Freilichtbühne. Jedes Jahr im August, wenn das Staatstheater seine Saison beendet hat, wird die Open-Air-Bühne für Konzerte freigegeben. Obwohl aktuell die meisten Menschen an Weihnachtsgeschenke und Silvesterknaller denken, plant die Stadt Augsburg bereits für den Sommer 2025: Die ersten Bands für die Konzerte stehen fest, darunter zwei Publikumslieblinge.

Haindling hat schon viele Konzerte auf der Augsburger Freilichtbühne bestritten, dieses Jahr mussten seine Fans für ein Konzert aber nach Gersthofen fahren, weil es mit einem Auftritt in Augsburg nicht geklappt hatte. Im nächsten Sommer nun gibt es ein Wiedersehen mit Musiker Hans-Jürgen Buchner am Roten Tor: Er spielt dort am Freitag, 8. August, um 19.30 Uhr. Einen Tag später, am Samstag, 9. August, ist dann die Spider Murphy Gang auf der Freilichtbühne zu hören. Auch sie hat in Augsburg eine große Fangemeinde.

Auch für zwei weitere Konzerte stehen Termin und Musiker bereits fest: Am Dienstag, 12. August, präsentiert die Stadtmarketing-Gesellschaft Augsburg Marketing Alewx Christensen & Friends auf der Freilichtbühne. Der Produzent und Komponist interpretiert dort die größten Dance-Hits der 90-er Jahre. Christensen tritt zum ersten Mal in Augsburg auf, mit Songs wie „Das Boot“ und „Ritmo de la Noche“ hat er sich in den 90-er Jahren einen Namen gemacht.

Am Sonntag, 10. August, ist die Band Bosse zu hören. Sie präsentiert dort unter anderem ihr neues Album „Übers Träumen“.

Sowohl die Konzerte der Spiders als auch die von Haindling sind in der Regel schnell ausverkauft. Lothar Schlessmann, Manager der beiden Bands, ist deshalb froh, dass das Augsburger Kulturreferat dieses Jahr so früh wie nie die Termine bestätigt hat. „Somit könnten die Weihnachtsgeschenke unter den Augsburger Christbäumen eentsprechen ausfallen und die Beschenkten sich ein halbes Jahr lang auf einen besonderen Sommerabend freuen.“

Info: Der Vorverkauf hat begonnen, Karten für diese Events gibt es ab sofort auf www.reservix.de, in der Tourist-Info am Rathausplatz sowie im AZ-Ticketservice in der Maximilianstraße 3.