vor 41 Min.

21-Jähriger schwebt nach Stromschlag in Lebensgefahr

Am Rangierbahnhof Augsburg-Nord ereignet sich ein folgenschwerer Unfall: Als ein 21-Jähriger wohl auf einen Waggon klettert, bekommt er einen starken Stromschlag ab.

Nach einem Unfall in Augsburg schwebt ein 21 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 21-Jährige am Dienstagnachmittag am Rangierbahnhof Augsburg-Nord einen Stromschlag abbekommen.

Nach Angaben der Polizei sah ein Lokführer gegen 16.30 Uhr, dass zwischen zwei abgestellten Güterwaggons Rauch aufstieg. Er stoppte seinen Zug, nahm einen Feuerlöscher und sah nach. Vor Ort fand der Lokführer eine brennende Person am Boden liegend vor. Er löschte die Flammen mit seinem Feuerlöscher und setzte einen Notruf ab. Laut Polizei wies der 21-Jährige am ganzen Körper schwerste Brandverletzungen auf. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik geflogen.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, war der 21-Jährige offensichtlich auf einen abgestellten Kesselwagen geklettert. Beim Hochsteigen sei es zu einem Stromschlag gekommen, der den Mann vom Waggon schleuderte. Die Polizei ermittelt weiter. (AZ)

