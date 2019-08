16:07 Uhr

21-Jähriger sticht in Lechhausen auf seinen Vater ein

Zu einem Familiendrama kam es in der Nacht zum Sonntag in Lechhausen.

Nach einem Messerangriff flüchtet sich ein 54-Jähriger in Lechhausen auf die Straße. Die Polizei nimmt seinen 21 Jahre alten Sohn fest.

Ein Familiendrama ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in Lechhausen. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, soll am Samstag gegen 22.55 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Schillstraße mehrmals mit einem Messer auf seinen 54-jährigen Vater eingestochen und diesen schwer am Oberkörper verletzt haben.

Messerangriff in Lechhausen: Schwerverletzter wurde notoperiert

Der Vater war kurz zuvor in die gemeinsame Wohnung gekommen, wo ihn der Sohn im Laufe eines zunächst verbalen Streits mit einem Messer angegriffen haben soll. Der 54-Jährige flüchtete verletzt aus der Wohnung vor das Anwesen, wo ihn Passanten aufgriffen und den Rettungsdienst verständigten. Ein Notarzt brachte den Schwerverletzten in die Uniklinik Augsburg, wo er notoperiert wurde. Polizeibeamte konnten den Beschuldigten noch in der Tatwohnung antreffen und festnehmen. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg führt die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem genauen Ablauf der Tat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Nicht nur in Augsburg, auch in Gersthofen ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Messerangriff gekommen. Ein 20-Jähriger soll einem 34-Jährigen mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. (AZ)

