22-Jähriger bietet Polizisten in Hochzoll an Neujahr einen Joint an

Augsburg-Hochzoll

vor 16 Min.

22-Jähriger bietet Polizisten in Hochzoll an Neujahr einen Joint an

Ein junger Mann bot Polizisten in Augsburg einen Joint an. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)