14:42 Uhr

23-Jährige tritt einer 25-Jährigen ins Gesicht

Die heißen Temperaturen haben in Augsburg für Ärger gesorgt. Eine Frau trat eine andere mehrfach, ein Mann bekam Ohrfeigen, weil er eine Frau zu lange ansah.

Die Hitze scheint dem einen oder anderen aufs Gemüt zu schlagen. Zumindest hatte die Polizei am Wochenende mehrere Einsätze, bei denen die hohen Temperaturen offenbar die Emotionen in die Höhe getrieben hatten.

Mit einem Tritt gegen die Brust schickte Samstagnacht eine betrunkene 23-Jährige eine 25-Jährige in einem Club in der Maximilianstraße zu Boden. Dort trat sie ihrer Kontrahentin laut Polizei noch mehrmals ins Gesicht. Die revanchierte sich und zog die Angreiferin im Gegenzug kräftig an den Haaren. Beide Frauen verletzten sich durch den Vorfall leicht und mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Zwei Männer laufen in Augsburg einfach auf die Straße

Ebenfalls am Samstag gegen zwei Uhr morgens musste ein 19-Jähriger stark abbremsen, als unvermittelt zwei Männer auf die Schaezlerstraße traten. Einer der Beiden öffnete die Autotür des Mannes, um einzusteigen. Der Fahrer wurde anschließend noch am Arm gepackt. Anschließend entfernte sich das Duo. Eine Streife konnte beide Männer, mit knapp zwei Promille sichtlich betrunken, im Umfeld antreffen. Sie müssen mit einer Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung rechnen.

Ohrfeigen und ein zerrissenes T-Shirt kassierte ein 25-Jähriger, der offenbar eine Frau zu lange gemustert hatte. Deren Begleiter ging auf ihn los, so die Polizei. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, mischten sich zwei weitere Begleiter ein und traktierten den 25-Jährigen mit Fäusten. Auch ein unbeteiligter Gast, der schlichtend eingreifen wollte bekam sein Fett ab. Bei dem Gerangel knallte die Frau, bei der 1,7 Promille festgestellt wurden, dem Gast ihren Ellenbogen ins Gesicht und verletzte ihn. (att)

