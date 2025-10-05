Icon Menü
Augsburg

23-jähriger Mann pöbelt Passanten an und löst großen Polizeieinsatz in Augsburg aus

Vorfall ereignet sich am Samstagmittag in der Bahnhofstraße. Eine Frau wird vom 23-Jährigen bedroht.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei musste in Augsburg einschreiten, weil sich ein 23-jähriger Mann aggressiv verhielt und Passanten anpöbelte.
    Die Polizei musste in Augsburg einschreiten, weil sich ein 23-jähriger Mann aggressiv verhielt und Passanten anpöbelte. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Zwischenfall am Samstagmittag in der Augsburger Innenstadt. Die Polizei rückte vorsorglich mit einem großen Aufgebot in die Bahnhofstraße aus. Ein 23-jähriger Mann hatte sich aggressiv verhalten.

    Laut Polizei bedrohte der Rumäne zudem eine Passantin in der Bahnhofstraße. Die Polizei nahm ihn fest. Tatzeit war gegen 11.20 Uhr. Der Polizei war ein Mann in der Bahnhofstraße gemeldet worden, der sich auffällig verhielt. Er schrie wahllos Passanten an und gestikulierte wild.

    Der 23-jährige Mann wird in ein Krankenhaus gebracht

    Eine 40- jährige Passantin mit deutscher Staatsangehörigkeit versuchte den 23-Jährigen anzusprechen. Daraufhin wurde die Frau von dem Mann bedroht. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und nahm den Mann fest. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

