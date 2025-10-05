23-jähriger Mann pöbelt Passanten an und löst großen Polizeieinsatz in Augsburg aus

Zwischenfall am Samstagmittag in der Augsburger Innenstadt. Die Polizei rückte vorsorglich mit einem großen Aufgebot in die Bahnhofstraße aus. Ein 23-jähriger Mann hatte sich aggressiv verhalten.

Laut Polizei bedrohte der Rumäne zudem eine Passantin in der Bahnhofstraße. Die Polizei nahm ihn fest. Tatzeit war gegen 11.20 Uhr. Der Polizei war ein Mann in der Bahnhofstraße gemeldet worden, der sich auffällig verhielt. Er schrie wahllos Passanten an und gestikulierte wild.

Der 23-jährige Mann wird in ein Krankenhaus gebracht

Eine 40- jährige Passantin mit deutscher Staatsangehörigkeit versuchte den 23-Jährigen anzusprechen. Daraufhin wurde die Frau von dem Mann bedroht. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und nahm den Mann fest. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.