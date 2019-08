13:08 Uhr

25.000 Euro Schaden: Unbekannter demoliert Wartehäuschen

In der Haunstetter Straße wurde ein Wartehäuschen an der Straßenbahnlinie beschädigt.

Einen hohen Schaden hat ein Unbekannter an einem Tram-Wartehäuschen in der Haunstetter Straße angerichtet. Die Polizei hat eine Vermutung.

In der Haunstetter Straße hat ein Unbekannter auf Höhe der Hausnummer 22 an der Haltestelle der Straßenbahn das Wartehäuschen stark beschädigt. der Vorfall geschah am Donnerstag gegen 15 Uhr.

Möglicherweise wendete ein Lkw auf der Höhe der Haltestelle und stieß hierbei gegen den Metallzaun, sowie das Wartehäuschen, vermutet die Polizei. Der Zaun und die Metallgestänge wurden stark verbogen, drei Glasscheiben gingen zu Bruch. Eine Wendespur auf der Straße war erkennbar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)

