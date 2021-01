vor 17 Min.

25-Jähriger will BMW stehlen und bittet um Starthilfe

Erst lud der junge Mann Müll in den Wagen, den er im Visier hatte. Dann wollte er damit abfahren. Doch alles kam anders.

Mehr als kurios war am Montag gegen 20.30 Uhr die Vorgehensweise eines 25-Jährigen, der sich offenbar in den Kopf gesetzt hatte, ein Auto zu stehlen. In einer Tiefgarage in der Pestalozzistraße gelang es ihm auf noch unbekannte Weise, in einen geparkten BMW zu gelangen. Anschließend entriegelte er offenbar die Motorhaube und die Kofferraumklappe, um darin den Müll vom benachbarten Garagenstellplatz einzuladen. Warum er dies tag, kann sich die Polizei nicht erklären. Einen in die Tiefgarage kommenden Anwohner bat er, ihm beim Starten des Autos zu helfen - was der Anwohner nicht tat. Stattdessen informierte er den Besitzer des BMW telefonisch. Dieser kam laut Polizei daraufhin mit einem Freund zum Tatort, woraufhin der 25-Jährige zu Fuß flüchtete. Er konnte jedoch vom Autobesitzer und dessen Freund nach einem kurzen Spurt in der Ulmer Straße gestellt und anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 25-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, der nun vollzogen werden konnte. Während der 25-Jährige seine Reststrafe im Gefängnis absitzt, können die Ermittler in Ruhe die im Raum stehenden Delikte abklären, so die Polizei. (nip)

